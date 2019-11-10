تراند اليوم : جسمها بيرقص .. إطلالة جريئة لـ” نيكول سابا ” تظهر مفاتنها – إتفرج

أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا، حفلا غنائيا داخل نادي الزهور بمدينة نصر في القاهرة بحضور الآلاف من الأعضاء وأسرهم من مختلف الأعمار.

ونشرت الفنانة نيكول سابا مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .

وظهرت نيكول سابا، بإطلالة جريئة مرتدية بنطلون جلد اسود فى ابيض وجاكيت جلد اسود، كشف عن قوامها الرشيق والمتناسق، وعلق بعض الجمهور على الصور:” بتقلد شاكيرا”.

وتركت نيكول سابا شعرها الطويل الاصفر منسدلًا على طريقة شاكيرا ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج التى زادت من جمالها.