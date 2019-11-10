تراند اليوم : شريكي في الجريمة .. إنجي المقدم تحتفل بعيد ميلاد إياد نصار علي طريقتها الخاصة

وجهت الفنانة إنجي المقدم رسالة تهنئة للفنان إياد نصار بمناسبة عيد ميلاده الذي يحتفل به اليوم 9 نوفمبر.‏

نشرت المقدم عبر حسابها الخاص على Instagram، مجموعة صور جمعتها بإياد نصار وعلقت عليها قائلة: ‏‏”عيد ميلاد سعيد يا شريكي في الجريمة، احتفظ بتألقك للأبد يا صديقي”.‏

يشار إلى أن إياد نصار قدم خلال فيلم “الممر” دور ضابط إسرائيلي، وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من ‏النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، ‏محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام ‏سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف‎.‎

يذكر أن إنجي المقدم كانت قد شاركت في رمضان 2019 بمسلسل “ولد الغلابة”الذي تدور أحداثه ‏في ‏إطار ‏من الإثارة والتشويق، بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي ‏وإدوارد ‏وكريم ‏عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق ‏الصبّاح.