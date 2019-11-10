تراند اليوم : شريكي في الجريمة .. إنجي المقدم تحتفل بعيد ميلاد إياد نصار علي طريقتها الخاصة

وجهت الفنانة إنجي المقدم رسالة تهنئة للفنان إياد نصار بمناسبة عيد ميلاده الذي يحتفل به اليوم 9 نوفمبر.
نشرت المقدم عبر حسابها الخاص على Instagram، مجموعة صور جمعتها بإياد نصار وعلقت عليها قائلة: ”عيد ميلاد سعيد يا شريكي في الجريمة، احتفظ بتألقك للأبد يا صديقي”.
يشار إلى أن إياد نصار قدم خلال فيلم “الممر” دور ضابط إسرائيلي، وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.
يذكر أن إنجي المقدم كانت قد شاركت في رمضان 2019 بمسلسل “ولد الغلابة”الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح.