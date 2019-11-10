شاهد.. اصالة تعلم ابنها الصلاة على النبي

كتب امير فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2019 12:53 صباحاً - كشفت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها على انستغرام، عن مقطع فيديو لنجلها بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

ويظهر ابن اصالة في الفيديو بينما كانت تطلب ‏منه أن يردد الصلاة على النبى ثم طلبت ‏منه أن يقول “صباح الفل” فردد قائلًا: “صباح الفل الواحدة اللى جابتنى فى حياتى”.‏.

وكانت أصالة قد أحيت مؤخرًا حفل ضمن احتفالات موسم الرياض في ليلة عبد الرحمن بن مساعد، ‏واختارت ‏أصالة فستانا من تصميم نيكولا جبران.‏‎