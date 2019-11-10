شاهد.. اصالة تعلم ابنها الصلاة على النبي

كتب امير فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2019 12:53 صباحاً - كشفت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها على انستغرام، عن مقطع فيديو لنجلها بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.
ويظهر ابن اصالة في الفيديو بينما كانت تطلب منه أن يردد الصلاة على النبى ثم طلبت منه أن يقول “صباح الفل” فردد قائلًا: “صباح الفل الواحدة اللى جابتنى فى حياتى”..
وكانت أصالة قد أحيت مؤخرًا حفل ضمن احتفالات موسم الرياض في ليلة عبد الرحمن بن مساعد، واختارت أصالة فستانا من تصميم نيكولا جبران.
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