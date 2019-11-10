قمر تنشر صورة لإنجي خوري قبل عمليات التجميل بشكل مختلف

كتب امير فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2019 12:53 صباحاً - كشفت الفنانة قمر عن صورة قديمة لنجوى عبد الخالق المعروفة بإنجي خوري.

وظهرت إنجي بالصورة التي نشرتها قمر على طريقة الستوري عبر انستغرام بشكل مختلف قبل خضوعها لعمليات التجميل.

وأرادت قمر من هذه الخطوة الإشارة إلى أنّ إنجي تقلّدها.

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