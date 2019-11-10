قطار انتصارات النصر الأبرز في حصاد الجولة السابعة من الدوري الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت الجولة السابعة بدوري الخليج العربي الإماراتي بعد أحداث مثيرة عديدة. الشارقة عزز صدارته بانتصار ثمين خارج ملعبه على الجزيرة بثنائية نظيفة ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول. وواصل العين نتائجه المتخبطة وترك المركز الثاني عقب تعادله سلبيا مع بني ياس، لينفرد شباب الأهلي بالوصافة بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة. الجولة شهدت تسجيل 12 هدفا فقط، وهو أسوأ معدل تهديفي منذ انطلاق المسابقة هذا الموسم. Advertisements وقام حكام المباريات في هذه الجولة بإشهار 31 بطاقة صفراء للاعبين، بالإضافة إلى بطاقتين حمراوين. ولم تخلُ أي مباراة من الأهداف باستثناء مواجهة العين وبني ياس فقط، ليصبح الفريقان هما الوحيدان اللذان خرجا بشباك نظيفة في الجولة. مباراة الوحدة والوصل كانت الأكثر غزارة تهديفياً، حيث شهدت تسجيل 4 أهداف، بواقع هدفين لكل فريق. ولم تشهد الجولة أي ركلات جزاء باستثناء مباراة خورفكان وعجمان، حيث احتسب ركلة جزاء لكل فريق.

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