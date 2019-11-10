الشرنوبي وفايا يونان في حفل واحد بـ"الموسيقى العربية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن العين الإخبارية - صفوت دسوقى الأحد 2019/11/10 02:00 ص بتوقيت أبوظبي الأحد 2019/11/10 02:00 ص بتوقيت أبوظبي محمد الشرنوبي يحيي حفلا بمهرجان الموسيقى العربية - أرشيفية

تتواصل فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث يقام في الـ8 مساء الإثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حفلا للمطرب المصري محمد الشرنوبي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد حسن فكري. يسبق حفل الشرنوبي فاصلا غنائيا لكارمن سليمان والسورية فايا يونان، وفقرة لفرقة بيت الموسيقى في النجدة الشعبية اللبنانية بقيادة الدكتور هياف ياسين.

وفي الموعد نفسه يشهد مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً لفرقة المطرب يحيى عبدالحليم، بقيادة المايسترو مدحت حميدة. Advertisements كما يستضيف مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" فاصلا للنجم اللبناني عاصي الحلاني بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى، يسبقه فاصل لكل من أحمد سعيد, أميرة أحمد, سارة زكي، وأشرف وليد. وعلى مسرح أوبرا دمنهور تقدم المطربة المصرية ريهام عبدالحكيم حفلا بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، بعد فاصل غنائي لكل من مصطفى النجدي, ومحمد حسن, وإبراهيم راشد، ومحمود عبدالحميد.

يذكر أن الدورة الـ28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 37 حفلا بمشاركة 92 فنانا، منهم سعد رمضان ومدحت صالح وعاصي الحلاني ومروان خوري وهاني شاكر وأصالة.



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