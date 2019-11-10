شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عمر خيرت يتألق بأجمل مقطوعاته فى الليلة التاسعة من مهرجان الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق الموسيقار عمر خيرت فى حفل فعاليات مهرجان الموسيقى الدورة الـ28 المقام على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا بأجمل مقطوعاته الموسيقية على مدار مشواره الفنى الطويل، منها "خلى بالك من عقلك، مسألة مبدأ، زى الهوا، الخواجة عبد القادر، جيران الهنا، عارفة، مكان فى القلب، أنت المصري، امتى الزمان يسمح يا جميل، فيها حاجة حلوة، مافيا، جيران الهنا، هى دى الحياة، 100 سنة سينما، النوم فى العسل، البخيل وأنا، إعدام ميت"، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وقدم خيرت فى الحفل صولو الكمان حسام شحاتة لتقديم أحد المقطوعات الموسيقية، وقال خيرت فى بداية الحفل: "إنه أسعد يوم فى تاريخ البشرية علشان مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وكل سنة والجميع بخير".



وصلة عزف من عمر خيرت على البيانو

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 والذى تختتم فعالياته الثلاثاء المقبل، كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.



كالعادة أبهر عمر خيرت وفرقته الموسيقية الحضور

وأحيا حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خورى، محمد الحلو، هانى شاكر، أنغام .

وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايستروهشام نبوى وغيرهم .



أكد عمر خيرت علي اعتزازه بالتواجد في فاعليات مهرجان الموسيقي العربية



الجمهور ملأ حفل عمر خيرت



حرص عمر خيرت على الاحتفال بالمولد النبوي بالتأكيد علي أن اليوم هو الأسعد فى تاريخ البشرية

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شكر عمر خيرت الجمهور علي تواجده بهذا الكم



عمر خيرت بفعاليات مهرجان الموسيقي العربية



عمر خيرت وفرقته الموسيقية



عمر خيرت يبادل الجمهور التحية



عمر خيرت يبدأ حفله



عمر خيرت يبدع في أجمل ألحانه الموسيقية



عمر خيرت يرد علي أحد معجبيه



عمر خيرت يعزف أجمل ألحانه الموسيقية



عمر خيرت يفتتح الحفل بموسيقى ضمير أبلة حكمت



عمر خيرت ينحني للجمهور أثناء استقبالهم له بتصفيق حار



عمر خيرت



عمر خيرت