شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة ABC تعلن نهاية مسلسل Fresh Off the Boat بعد 100 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة ABC التلفزيونية، عدم تجديد مسلسل الدراما الكوميدية Fresh Off the Boat لموسم جديد بعد انتهاء الموسم السادس المقرر طرحه في فبرايرالمقبل، بعد عرض أكثر من 100 حلقة للمسلسل على مدار الأربعة سنوات الماضية.

مسلسل Fresh Off the Boat، من تأليف كاميلا بلاكيت، وإخراج بين شيلتون، ويشارك فى بطولته عديد من النجوم أبرزهم، لوسيل سونج، إيان تشن، فورست ويلر، هدسون يانج، راندال بارك.

وتدورأحداثه فى إطار كوميدى خلال منتصف التسعينيات حول أسرة أسيوية تقررالانتقال إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، سعيًا لتحقيق الحلم الأمريكى بتأسيس مطعم متخصص فى اللحوم، وتبدأ العائلة فى التغلب على العوائق والصعوبات التى تواجهها، بينما يحاولون التأقلم مع الثقافات الجديدة التى تحيطهم بذات الوقت.