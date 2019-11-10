شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة ABC تعلن نهاية مسلسل Fresh Off the Boat بعد 100 حلقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة ABC التلفزيونية، عدم تجديد مسلسل الدراما الكوميدية Fresh Off the Boat لموسم جديد بعد انتهاء الموسم السادس المقرر طرحه في فبرايرالمقبل، بعد عرض أكثر من 100 حلقة للمسلسل على مدار الأربعة سنوات الماضية.
مسلسل Fresh Off the Boat، من تأليف كاميلا بلاكيت، وإخراج بين شيلتون، ويشارك فى بطولته عديد من النجوم أبرزهم، لوسيل سونج، إيان تشن، فورست ويلر، هدسون يانج، راندال بارك.
وتدورأحداثه فى إطار كوميدى خلال منتصف التسعينيات حول أسرة أسيوية تقررالانتقال إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، سعيًا لتحقيق الحلم الأمريكى بتأسيس مطعم متخصص فى اللحوم، وتبدأ العائلة فى التغلب على العوائق والصعوبات التى تواجهها، بينما يحاولون التأقلم مع الثقافات الجديدة التى تحيطهم بذات الوقت.
كانت هذه تفاصيل خبر شبكة ABC تعلن نهاية مسلسل Fresh Off the Boat بعد 100 حلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.