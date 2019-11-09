شاهدوا.. شمس الملا تفاجئ الجميع بإطلالة أنيقة ومحتشمة

كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 11:57 مساءً - نشرت الفنانة السورية شمس الملا، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة جديدة لها أحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

ولفتت الأنظار بإطلالتها المحتشمة هذه المرة حيث اختارت فستاناً باللون الأبيض مع أكمام طويلة وسترة من دون أكمام من الفرو.

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وتعليقاً كتبت: “لا يمكنني انتظار موسم الشتاء… ما هي وجهتكم الشتوية المفضلة؟”. وشددت الكثير من التعليقات على جمال اللوك وعلى إبداء الاستغراب بسبب احتشامها.

وفي المقابل أثنى الكثيرون على طريقة تطبيقها للماكياج حيث بدت إطلالتها مميزة وأنثوية وناعمة جداً.

ويشار إلى أن الملا عادة ما تثير الجدل بسبب ملابسها المكشوفة والتي تطلق في وجهها موجة من الانتقادات.