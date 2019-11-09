شاهدوا.. نجمة شهيرة تفجّر مفاجأة صادمة وتتهم مخرجاً باغتصابها

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كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 11:57 مساءً - فجّرت الممثلة الفرنسية فالنتين مونير مفاجأة صادمة باتهامها لمخرج البولندي الفرنسي رومان بولانسكي باغتصابها عندما كانت في سنة الـ18 عامًا، علماً انها تبلغ من العمر الأن 62 عامًا، بينما يبلغ المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار 86 عامًا.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ان واقعة الاغتصاب حصلت في شاليه في مدينة غشتاد السويسرية، أثناء رحلة للتزلج في عام 1975.
وأوضحت ان بولانسكي هدد مونير بالقتل إذا ما فضحت امره، وأن المتواجدين في الرحلة أقنعوها بالتزام الصمت.
وقررت الفنانة الشهيرة الخروج عن صمتها اخيراً، بعد دعوة قضائية اقيمت ضد بولانسكي بسبب اغتصابه طالبة صغيرة كانت تبلغ من العمر 13 عامًا في عام 1977.
ويعيش بولانسكي حاليًا مع زوجته إيمانويل سينير وطفليه في باريس حيث لا يمكن مقاضاته بسبب قانون التقادم.
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