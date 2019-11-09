شاهدوا تامر حسني يحرج صحفي في عزاء هيثم أحمد زكي.. والسبب!

كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 11:57 مساءً - قام الفنان تامر حسني بإحراج صحفي، حينما وجه إليه سؤلا عن كلمة يوجهها للفنانين الذي لا يقومون بالسؤال على بعضهم البعض، فرد تامر عليه، قائلا: “إبقى أسئلهم إنت”.
و حرص المطرب والفنان تامر حسني، على تقديم واجب العزاء، في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، المقام بدار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.
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