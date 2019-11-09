هنادي مهنا تصور «بنات ثانوي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة المصرية الشابة هنادي مهنا، يوم الأحد 10 نوفمبر، تصوير مشاهدها في الفيلم الجديد، الذي يحمل اسم “بنات ثانوي”، والذي انطلق تصويره يوم الخميس 7 نوفمبر.

وتدور أحداث العمل حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة، ومقرر عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسي المقبلة.

ومن المقرر أن يشارك في بطولة الفيلم هنادي مهنا، مي الغيطي، هدى المفتي، جميلة عوض، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج أحمد السبكي.

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وكانت الفنانة المصرية هنادي مهنا، قد حرصت على حضور عرض أزياء المصمم أحمد حافظ، مؤخرا، والذي أقيم بمناسبة قدوم فصل الشتاء.

هنادي ارتدت فستان زفاف مبهر من تصميم حافظ، والفستان مرصع بالألماس، بينما بلغ سعره أكثر من 8 مليون جنيه.

وأضاف مصمم الأزياء أنه استخدم لتصميم الفستان قماش الدانتيل الفرنسي الذي يعتبر من أغلى أنواع الدانتيل، بالإضافة للمجوهرات المرصعة على كامل الموديل.

والجدير بالذكر أن هنادي مهنا فنانة شابة حازت على إعجاب الجمهور في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «زلزال»، والتي قدمت دور فتاة تحب «محمد»، والذي يقوم بدوره محمد رمضان وتضحي من أجله.