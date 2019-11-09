ويل سميث لم يكن الأخير.. روبرت دي نيرو وانجلينا جولي أبرز من حاربوا السرطان

السبت 9 نوفمبر 2019

ويل سميث

دائماً ما يضطر النجوم والمشاهير الابتعاد عن مجال عملهم فورإصابتهم بالسرطان، وهو ما يقضي على الحياة العملية والإجتماعية للمرضى ، وهناك من يحارب المرض الخبيث ويعود مرة أخري لعمله .



فبعد أن أعلن الممثل العالمي ويل سميث، أمس، أصابته بورم في القولون، أجري على أثره عملية لاستئصاله، وأعلن أنه ورم حميد بعد الجراحة،

ومن أبرزالنجوم والمشاهيرالذين نجحوا في القضاء على مرض السرطان والعودة مرة أخري لعملهم الفني في عالم السينما والدراما.

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روبرت دي نيرو

أعلن الممثل روبرت دي نيرو، صاحب الـ 76 عاما، إصابته بسرطان البروستات، عام 2003، وسرعان ما خاض رحلة العلاج وأجري عملية جراحية ناجحة لاستئصال الورم الخبيث، وسرعان ما عاد مرة آخري ليشارك في العديد من الاعمال السينمائية الكبرى، والتي كان آخرهم مشاركته في فيلم the Irishman المقررعرضه الشهر المقبل.

أنجلينا جولي

وعانت النجمة العالمية أنجلينا جولي، من المرض الخبيث، الذي اصابها عام 2013 في ثدييها، فبعد إجراءها الفحوصات الدورية اتضح إصابتها بالمرض الشهير، والتي سرعان ما خاضت رحلة العلاج وقامت باستئصاله واختفت لفترة طويلة عن الساحة الفنية، وسرعان ما عادت مرة آخري للمشاركات السينمائية لتشارك في الجزء الثاني من فيلمها maleficent mistress of evil، المتصدر شباك التذاكر حالياً.

مايكل دوجلاس

وانضم الممثل العالمي مايكل دوجلاس، لقائمة مشاهيرهوليوود المصابين بمرض السرطان، وأعلن عام 2010 إصابته بمرض سرطان اللسان، الذي عانى لمدة سنوات في رحلة العلاج التي انتهت بالخضوع للعديد من العمليات الجراحية حتى أعلن مؤخراً شفاءه التام من المرض الخبيث.

وكان النجم العالمي ويل سميث صاحب الـ 51 عاماً، قد نشر مقطع فيديو بلغ مدته 17 دقيقة يسرد من خلاله تفاصيل خوضه لعمليه منظار القولون والتي انتهت باستئصاله للورم الحميد الذي اكتشفه الدكتور الخاص به مسبقاً، أثناء اجراءه بعض الفحوصات .