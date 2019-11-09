زهرة عرفات تتعرّض للهجوم بسبب قُبلة جديدة لصالح الراشد.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسبّبت الفنانة البحرينية زهرة عرفات في موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تُقبّل الإعلامي العراقي صالح الراشد.

وتداولت صفحات بالسوشيال ميديا مقطعًا للفنانة زهرة عرفات وهي تُقدّم الشكر لصالح على الهدية التي قدّمها لها في الاحتفال بعيد ميلادها ثم طبعت قبلة على خده.

ومن جانبه وجّه صالح التهنئة لها بعيد ميلادها وسألها عن عمرها، فقالت "إنا في اليوبيل الذهبي" وهو مرحلة من 25 عامًا إلى 50، وتمنّت أن تعيش لعمر 86 عامًا.

ولاقى الفيديو رواجًا واسعًا بين المتابعين وشنّ كثيرون هجومًا على زهرة مؤكدين أن تصرفها غير مقبول، فيما برّر البعض تقبيل الفنانة لصالح بأنهما أصدقاء وهذا ما يحدث دائمًا في أعياد الميلاد.

وسبق أن قبّلت زهرة، الإعلامي العراقي حينما حلّت ضيفةً على برنامج "The Plane"، الذي يقدّمه صالح الراشد، وردّت على الانتقادات التي وجهت لها حينها، بأن تقبيلها للرجال أو مصافحتهم شأنها الخاص، مضيفةً: "هذه هي حياتي لأنني لم أضر أحدًا، ولا أقول هذا هو الصح، أو هذا الذي يصير".

واعتادت الفنانة البحرينية على إثارة الجدل من حين لآخر، سواءً بتصريحاتها المثيرة أو تصرفاتها، ومن بينها اعترافها بأنها حاولت الانتحار 3 مرات في فترة مراهقتها.

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وأوضحت في تصريحات سابقة، أنها عندما تتجادل مع أحد أبنائها ويذهب إلى غرفته ويغلقها عليه، تخاف من تكرار مأساة محاولة انتحارها.

ومن جانب آخر، برّرت الفنانة البحرينية سبب غيابها فترات طويلة عن الساحة الفنية، قائلةً: "سأستمر في الغياب حتى أجد العمل الذي يخدمني ويعزز من تاريخي الفني؛ لأنني دائمًا أبحث عما يميزني".

واستطردت قائلةً إنها تلقّت عروضًا فنية ورفضتها؛ لأنها لا تتناسب معها، فما عُرض عليها كان دورًا للمرأة الضعيفة والمنكسرة أو الأم لثلاثة أبناء، وهناك أدوار أخرى لم يتم الاتفاق فيها؛ إذ يتم الاختلاف على القيمة المادية أو وضع الاسم في التتر، وبالتالي تعتذر.

يُذكر أن الفنانة البحرينية تزوّجت مرتين، الأولى من بحريني وهو والد أبنائها "محمد ووفاء"، وهو متوفى، وتزوجت بعده من عُماني وأنجبت منه ابنها "عبد الله"، ثم انفصلت عنه.

وكانت زهرة عرفات قدّمت المسرحية الكوميدية "صلبوخ وعائلته الكريمة" على مسرح المدينة في حديقة القرم الطبيعية ضمن فعاليات مهرجان مسقط 2019.