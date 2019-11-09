شكرا لقرائتكم جرعة زائدة من الأدوية.. هكذا توفي هيثم أحمد زكي! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن أشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن سبب وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكي يعود إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، كشفت مصادر أمنية وقضائية عن أن وفاة نجل النجم الراحل أحمد زكي - بحسب تقرير مبدئي للطب الشرعي صدر عقب تشريح الجثمان - طبيعية، ووقعت نتيجة جرعة زائدة من العقاقير والأدوية.



في التفاصيل، أوضحت التحقيقات أنّ الفنان الراحل أصيب بمغص شديد وتقلصات نتيجة تناوله عقاقير ومقويات عضلات، منوّهة إلى أن هيثم عاد من النادي الرياضي يوم وفاته وكان مرهقاً بسبب التمرين، وتناول جرعة زائدة من العقاقير التي تسببت بإعيائه ومن ثم وفاته.

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية في مصر كانت أعلنت الخميس، وفاة الممثل هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 35 عاماً داخل منزله بمنتجع بيفرلي هيلز في مدينة الشيخ زايد.

هيثم أحمد زكي ووالده

وفي التفاصيل، نقلت وسائل إعلام مصرية أن مديرية أمن الجيزة تلقت إخطاراً من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.

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وانتقلت قوة أمنية إلى منزله، وعند فتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان وتم نقل الجثمان للمستشفى.

وبحسب وسائل الإعلام، يعود سبب الوفاة إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.

أحمد زكي وابنه هيثم

أحمد زكي وابنه هيثم

وهيثم المولود في أبريل/نيسان 1984هو نجل الممثلين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد، دخل عالم التمثيل عام 2005، من خلال دور "العندليب" بعد رحيل والده.

ثم قدم عدداً من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، منها فيلم" (البلياتشو، ومسلسلات أستاذ ورئيس قسم وكلبش).