شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. دنيا سمير غانم تحقق أمنية طفلة بعد تعرضها لحادث أليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على تلبية رغبة استغاثة أم تعرضت ابنتها لحادث مؤلم أمام مدرستها، حيث طالبت مقابلة دنيا لابنتها بعد تعافيها من الإصابة بسبب حبها الكبير لها.

دنيا سمير غانم وهو الأمر الذى لم تتأخر عنه دنيا سمير غانم ما إن علمت بالأمر، ولم تتردد فى زيارة الطفلة لتحقق أمنيتها بعدما أعلنت والدتها على إحدى الجروبات عبر موقع فيس بوك أن تلك المقابلة سوف تخفف عن بنتها حالة الحزن الشديد التى ألمت بها، خاصة بعد إجرائها أكثر من عملية.

دنيا سمير غانم اثناء مقابلة الطفلة

دنيا والطفلة Advertisements وعلق الكثير من الأشخاص على البوست بكلمات تشجيعية للطفلة، ومنهم من حاول الوصول للحساب الشخصى للفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان، قبل أن تعلم دنيا لتذهب ويتداول الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديو تحقيق أمنية الطفلة.

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