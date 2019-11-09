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شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان ومنى زكى وكندة علوش ووفاء وأيتن عامر فى عزاء هيثم احمد زكي.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من نجوم الفن فى تقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل هيثم احمد زكي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، منهم مصطفى شعبان، كريم محمود عبد العزيز، بيومى فؤاد، كريم فهمي، حسن الرداد، أحمد فهمي، هانى مهني، محمد عبد الحافظ، أحمد عبد العزيز، عمرو يوسف، محمد الشرنوبي، ماجد المصري، شريف رمزي، الإعلامى محمود سعد، محمد أنور.
كما حضر عدد من الفنانات منهن، منى زكي، وفاء عامر، آيتن عامر، المطربة أمينة، لقاء سويدان، كندة علوش، إنجى وجدان، غادة إبراهيم، والإعلامية رضوى الشربيني.
ووصل مساء اليوم رامى عز الدين بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم احمد زكي بصحبة الفنانة نورا ومى نور الشريف لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتلقى عزاء الفنان الراحل.
وانهارت إنجى سلامة، خطيبة الفنان الراحل هيثم احمد زكي، فور وصولها إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتلقى عزائه وحاولت صديقاتها تهدئتها، فيما تواجد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون لاستقبال المعزين.
وشيع جثمان الفنان هيثم احمد زكي بعد ظهر يوم الخميس الماضى من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمدافن الأسرة فى مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على وداعه.
وتوفى الفنان هيثم أحمد زكي فى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما إثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية داخل منزله بالشيخ زايد.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى شعبان ومنى زكى وكندة علوش ووفاء وأيتن عامر فى عزاء هيثم احمد زكي.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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