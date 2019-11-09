مصطفى شعبان ومنى زكى وكندة علوش ووفاء وأيتن عامر فى عزاء هيثم احمد زكي.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من نجوم الفن فى تقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل هيثم احمد زكي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، منهم مصطفى شعبان، كريم محمود عبد العزيز، بيومى فؤاد، كريم فهمي، حسن الرداد، أحمد فهمي، هانى مهني، محمد عبد الحافظ، أحمد عبد العزيز، عمرو يوسف، محمد الشرنوبي، ماجد المصري، شريف رمزي، الإعلامى محمود سعد، محمد أنور.

كما حضر عدد من الفنانات منهن، منى زكي، وفاء عامر، آيتن عامر، المطربة أمينة، لقاء سويدان، كندة علوش، إنجى وجدان، غادة إبراهيم، والإعلامية رضوى الشربيني.