شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يسجل أغنية جديدة بمناسبة المولد النبوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقى أحمد عبد العزيز مع النجم مدحت صالح فى أغنية جديدة بمناسبة المولد النبوى الشريف تحمل اسم "الهادى"، وهى من كلمات وألحان وليد جنيدى، ومن المقرر أن يتم طرحه على الإذاعات المختلفة غدا الأحد.

من ناحية أخرى أحيا مدحت صالح حفله الغنائى ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 يوم السبت الماضي، وسط حضور جماهيرى كبير، وبدأ الحفل بأغنية "بنتى" التى قدمها فى تتر مسلسل "أبو العروسة"، وسط تصفيق حاد من الجمهور الحاضر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح أغنية جديدة تحمل اسم "وأنا موجود" عبر قناته بموقع يوتيوب، من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مدين وتوزيع أسامة عبد الهادى وتعد من أغانى ألبومه الجديد "بنت القلب" الذى طرح منه أكثر من أغنية.

وتقول كلمات الأغنية: "لما باحس إن إنتى خايفة من أى حاجة فى الوجود أنا باتضايق عارفه ليه؟ إزاى بتخافى وأنا موجود".