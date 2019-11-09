شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت من حفل مهرجان الموسيقى: النهاردة أسعد يوم فى تاريخ البشرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الموسيقار عمر خيرت حفله الغنائى ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى، فى دورته الـ28 التى تقام على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا، وافتتحه بالمقطوعة الموسيقية ضمير أبلة حكمت، وسط حالة من الترحيب ووصلات إعجاب الجمهور الذى امتلأ المسرح الكبير ليرفع الحفل شعار "كامل العدد".

وقال "خيرت": "النهاردة أسعد يوم فى تاريخ البشرية علشان مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل سنة والجميع بخير".

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، والذى تختتم فعالياته الثلاثاء المقبل، كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

وأحيا حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربى مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خورى، محمد الحلو، هانى شاكر، أنغام .

وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايستروهشام نبوى وغيرهم .





























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