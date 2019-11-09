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فيديو وصور.. بكاء سمية الألفى فى عزاء هيثم احمد زكي.. وأشرف زكى يساندها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من البكاء على الفنانة سمية الألفى فور وصولها عزاء الفنان الراحل هيثم احمد زكي، وساندها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حتى وصلت لقاعة السيدات بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر عدد من الفنانين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل هيثم احمد زكي، منهم تامر حسنى، محمد رمضان، صلاح عبد الله، خالد سليم، أحمد آدم، أحمد السعدنى، أحمد حلاوة، أحمد فلوكس، محمود البزاوى، سامح الصريطى، إدوارد، محمد أبو داوود، السيناريست تامر حبيب، عمر عبد العزيز رئيس النقابات الفنية، المخرج محمد عبد العزيز، خالد زكى، مصطفى خاطر، أحمد حاتم.

 

 

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بكاء سمية الألفى

وحضر عدد من الفنانات لتقديم العزاء منهن: دنيا سمير غانم، زينة، سمية الخشاب، شيرى عادل، إيمان العاصى، أروى جودة، روجينا، ماجدة زكى، سهير رمزى، صابرين، عبير صبرى، دينا فؤاد، سوزان نجم الدين، فردوس عبد الحميد، دينا الشربيتي.

وحضر عدد من نجوم الإعلام منهم، طارق علام، وائل الإبراشى، مصطفى بكرى، ومرتضى منصوو رئيس نادى الزمالك.

ووصل مساء اليوم رامى عز الدين بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم احمد زكي بصحبة الفنانة نورا ومى نور الشريف لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتلقى عزاء الفنان الراحل.

عزاء هيثم احمد زكى (24)

بكاء سمية الألفى خلال عزاء هيثم احمد زكي

وانهارت إنجى سلامة، خطيبة الفنان الراحل هيثم احمد زكي، فور وصولها إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتلقى عزائه وحاولت صديقاتها تهدئتها، فيما تواجد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون لاستقبال المعزين.

عزاء هيثم احمد زكى (25)

سمية الألفى عزاء هيثم احمد زكي

وشيع جثمان الفنان هيثم احمد زكي بعد ظهر يوم الخميس الماضى من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمدافن الأسرة فى مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على وداعه.

وتوفى الفنان هيثم أحمد زكي فى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي،  عن عمر يناهز 35 عاما إثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية داخل منزله بالشيخ زايد.

 

 

اشرف زكى
اشرف زكى

 

اشرف زكي مع رامي اخو هيثم احمد زكي
اشرف زكي مع رامي اخو هيثم احمد زكي

 

الفنانة نورا مع اشرف ذكي وايهاب فهمي
الفنانة نورا مع اشرف ذكي وايهاب فهمي

 

انجي سلامة خطيبة هيثم تستقبل المعزين
انجي سلامة خطيبة هيثم تستقبل المعزين

 

انجي سلامة خطيبة هيثم
انجي سلامة خطيبة هيثم

 

ايهاب فهمي
ايهاب فهمي

 

بكاء انجي سلامة خطيبة هيثم احمد زكي
بكاء انجي سلامة خطيبة هيثم احمد زكي

 

خالد سرحان
خالد سرحان

 

خطيبة هيثم احمد زكي (1)
خطيبة هيثم احمد زكي (1)

 

خطيبة هيثم احمد زكي اول الموجودين فى العزاء
خطيبة هيثم احمد زكي اول الموجودين فى العزاء

 

خطيبة هيثم احمد زكي تنهار من البكاء
خطيبة هيثم احمد زكي تنهار من البكاء

 

رامى أخو هيثم احمد زكي (7)
رامى أخو هيثم احمد زكي (7)

 

رامى أخو هيثم احمد زكي علي وجهه علامات التأثر (8)
رامى أخو هيثم احمد زكي علي وجهه علامات التأثر (8)

 

رامى أخو هيثم احمد زكي يصل العزاء (2)
رامى أخو هيثم احمد زكي يصل العزاء (2)

 

رامي اخو هيثم احمد زكي مع مي نور الشريف
رامي اخو هيثم احمد زكي مع مي نور الشريف

 

رامي اخو هيثم فى استقبال المعزين
رامي اخو هيثم فى استقبال المعزين

 

رامي بعد وصوله عزاء اخيه
رامي بعد وصوله عزاء اخيه

 

رامي عز الدين اثناء دخوله عزاء اخوه
رامي عز الدين اثناء دخوله عزاء اخوه

 

رامي عز الدين فى مصافحة عزاء اخيه
رامي عز الدين فى مصافحة عزاء اخيه

 

عمر مصطفى متولي
عمر مصطفى متولي

 

عمر مصطفي متولي مع اشرف ذكي
عمر مصطفي متولي مع اشرف ذكي

 

ناهد السباعي اثناء دخولها العزاء
ناهد السباعي اثناء دخولها العزاء

 

ناهد السباعي علي وجهها ملامح التأثر برحيل صديقها هيثم
ناهد السباعي علي وجهها ملامح التأثر برحيل صديقها هيثم

 

ناهد السباعي
ناهد السباعي

 

نورا اثناء حديثها إلى اشرف زكي
نورا اثناء حديثها إلى اشرف زكي

 

هنا شيحة
هنا شيحة
احمد السقا
احمد السقا

 

احمد حلمي فى عزاء هيثم زكي
احمد حلمي فى عزاء هيثم زكي

 

احمد حلمي مع اشرف زكي
احمد حلمي مع اشرف زكي

 

احمد حلمي يصافح اشرف زكي
احمد حلمي يصافح اشرف زكي

 

احمد صلاح حسني اثناء دخوله عزاء هيثم
احمد صلاح حسني اثناء دخوله عزاء هيثم

 

احمد صلاح حسني
احمد صلاح حسني

 

الحزن يكسو وجه ناهد السباعي
الحزن يكسو وجه ناهد السباعي

 

السقا حرص علي تقديم واجب العزاء
السقا حرص علي تقديم واجب العزاء

 

الفنانين يتوافدوا علي العزاء
الفنانين يتوافدوا علي العزاء

 

ايهاب فهمي
ايهاب فهمي

 

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باسم سمرة
باسم سمرة

 

حلمي واشرف زكي
حلمي واشرف زكي

 

درة اثناء دخولها عزاء هيثم زكي
درة اثناء دخولها عزاء هيثم زكي

 

درة تصل العزاء
درة تصل العزاء

 

درة قبل دخولها العزاء
درة قبل دخولها العزاء

 

درة
درة

 

شهيرة تصل العزاء
شهيرة تصل العزاء

 

علامات الحزن علي وجه درة
علامات الحزن علي وجه درة

 

عمر مصطفى متولي
عمر مصطفى متولي

 

عمر مصطفي متولي من أوائل الموجودين فى العزاء
عمر مصطفي متولي من أوائل الموجودين فى العزاء

 

لميس الحديدي فى عزاء هيثم زكي
لميس الحديدي فى عزاء هيثم زكي

 

لميس الحديدي
لميس الحديدي

 

محمد امام أثناء دخوله العزاء
محمد امام أثناء دخوله العزاء

 

محمد امام قبل دخوله عزاء هيثم زكي
محمد امام قبل دخوله عزاء هيثم زكي

 

محمد امام
محمد امام

 

محمد رجب
محمد رجب

 

محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن

 

محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز

 

محمد هنيدي اثناء دخوله العزاء
محمد هنيدي اثناء دخوله العزاء

 

محمد هنيدي حرص علي تقديم واجب العزاء
محمد هنيدي حرص علي تقديم واجب العزاء

 

محمد هنيدي
محمد هنيدي

 

ناهد السباعي أثناء دخولها العزاء
ناهد السباعي أثناء دخولها العزاء

 

ناهد السباعي
ناهد السباعي

 

وصول شهيرة
وصول شهيرة

 

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
احمد السعدني
احمد السعدني

 

احمد حلاوة مع هنيدي
احمد حلاوة مع هنيدي

 

ادوارد
ادوارد

 

اروي جودة تصل العزاء
اروي جودة تصل العزاء

 

اروي جودة فى عزاء هيثم
اروي جودة فى عزاء هيثم

 

اروي جودة مع اشرف زكي
اروي جودة مع اشرف زكي

 

الإبراشى مع ايهاب فهمي
الإبراشى مع ايهاب فهمي

 

الكاتب الصحفي عصام شلتوت
الكاتب الصحفي عصام شلتوت

 

المشاهير يتوافدوا علي عزاء هيثم احمد زكي
المشاهير يتوافدوا علي عزاء هيثم احمد زكي

 

المشاهير يتوافدوا علي عزاء هيثم زكي
المشاهير يتوافدوا علي عزاء هيثم زكي

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

دينا الشربيني
دينا الشربيني

 

دينا فؤاد تصل العزاء
دينا فؤاد تصل العزاء

 

دينا
دينا

 

روجينا
روجينا

 

سامح الصريطي
سامح الصريطي

 

سمية الخشاب في عزاء هيثم زكي
سمية الخشاب في عزاء هيثم زكي

 

سمية الخشاب تصل العزاء
سمية الخشاب تصل العزاء

 

سمية الخشاب
سمية الخشاب

 

سهير رمزي وماجدة زكي
سهير رمزي وماجدة زكي

 

صابرين تصل عزاء هيثم احمد زكي
صابرين تصل عزاء هيثم احمد زكي

 

طارق علام يصل العزاء
طارق علام يصل العزاء

 

طارق علام
طارق علام

 

فردوس عبد الحميد
فردوس عبد الحميد

 

محمد رمضان يصل العزاء
محمد رمضان يصل العزاء

 

محمد رمضان
محمد رمضان

 

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

 

مرتضى منصور مع اشرف زكي
مرتضى منصور مع اشرف زكي

 

مرتضي منصور في عزاء هيثم احمد زكي
مرتضي منصور في عزاء هيثم احمد زكي

 

هنيدي ومحمد لطفي وايهاب فهمي
هنيدي ومحمد لطفي وايهاب فهمي

 

وائل الإبراشى
وائل الإبراشى

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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