محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شهدت الحلقة الثالثة من مرحلة المواجهة الأخيرة في برنامج "The voice"، المعروض على شاشة "Mbc"، منافسة قوية بين المتسابقة المصرية نورهان المرشدي والمتسابق المغربي شرف أحمد في غناء أغنية الفنانة أنغام "لا تهجى"، ضمن فريق أحلام.
وحسمت الفنانة أحلام قرارها باختيار المتسابقة المصرية نورهان المرشدي.
وتنافس كل من الفنانة سميرة سعيد والفنان راغب علامة على ضم المتسابق شرف أحمد لفريقهما، ولكن شرف قرر الانضمام لفريق الفنان راغب علامة .
يذكر أن الموسم الخامس من البرنامج انطلق الشهر الماضي، وضم في لجنة تحكيمه: أحلام، راغب علامة، حماقي، وسميرة سعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أحلام تختار متسابقة مصرية.. وراغب يخطف متسابقًا مغربيًا في "The voice" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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