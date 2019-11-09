في عزاء هيثم زكي.. انهيار شيري عادل ودموع خطيبته وظهور نادر لمصطفى هريدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- محمود عبدالناصر:

انهارت الفنانة شيري عادل خلال عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، كما ظهر التأثر والدموع على خطيبته إنجي سلامة.

وفي ظهور نادر شارك الفنان مصطفى هريدي في عزاء هيثم أحمد زكي، كما شارك المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، والد الفنان كريم عبدالعزيز.

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وكان عدد كبير من الفنانين قد حرصوا على تقديم وجب العزاء في الفنان الراحل، مساء اليوم.

وحرص الفنان محمد عادل إمام، والفنان عمر مصطفى متولي على الوقوف إلى جوار رامي، لاستقبال المعزيين.

ووصل من لندن اليوم السبت 9 نوفمبر رامي عز الدين، الأخ غير الشقيق، لاستقبال العزاء في أخيه، بعدما منعته ظروف تواجده هناك من حضور الجنازة ومراسم الدفن.

جدير بالذكر أن هيثم رحل عن عالمنا بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بعد أداء صلاة الجنازة عليه ظهر الخميس، بحضور عدد كبير من الفنانين.