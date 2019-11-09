هادي الجيار يدخل المستشفى بعد إصابته بـ"ميكروب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

دخل الفنان هادي الجيار المستشفى مساء أمس الجمعة، بعد إصابته بميكروب في الرئة.

وقالت نهال عنبر، عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنها قامت بزيارة الفنان الكبير اليوم بأحد مستشفيات 6 أكتوبر، وأطمأنت على حالته.

وأضافت نهال: "هادي حالته جيدة وغير مقلقة، ولكنه أصيب بالتهاب رئوي حاد بسبب الميكروب، وقد أجرى بعض الفحوصات الطبية، ولكن فضل الأطباء وجوده تحت الملاحظة لحين شفائه".

يذكر أن هادي الجيار انتهي مؤخرًا من تصوير مشاهده في مسلسل "شديد الخطورة"، مع الفنان أحمد العوضي، وكان يستعد لاستكمال مشاهده مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو".