صور وفيديو| انهيار وبكاء سمية الألفي في عزاء هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تصوير- محمود عبدالناصر:

فيديو- عمر هشام:

انهارت الفنانة سمية الألفي عقب وصولها إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وكان عدد كبير من الفنانين قد حرصوا على تقديم وجب العزاء في الفنان الراحل، مساء اليوم.

وحرص الفنان محمد عادل إمام، والفنان عمر مصطفى متولي على الوقوف إلى جوار رامي، لاستقبال المعزيين.

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ووصل من لندن اليوم السبت 9 نوفمبر رامي عز الدين، الأخ غير الشقيق، لاستقبال العزاء في أخيه، بعدما منعته ظروف تواجده هناك من حضور الجنازة ومراسم الدفن.

جدير بالذكر أن هيثم رحل عن عالمنا بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بعد أداء صلاة الجنازة عليه ظهر الخميس، بحضور عدد كبير من الفنانين.