بالصور| أحلام تقدم 3 هواتف للجمهور في برنامج "The voice"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن تقديم ثلاثة هواتف محمولة للجمهور، في حال توقعهم الأسماء الفائزة في حلقة اليوم من برنامج "The voice"، المعروض على شاشة "mbc".

ونشرت صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من إطلالتها في البرنامج اليوم، وعلقت: " خلكم عند التليفزيون اليوم وعلى شاشة كل العربmbc وحلقة عالمية بكل المقاييس وفيها مفاجاَت لا تتخيلونها ولا ممكن تتوقعونها، اللي بيكتب لي توقع صحيح له مني تليفون راح أختار ثلاث مشتركين فائزين، انتظرونا فريق أحلام ".

وأحيت الفنانة الإماراتية حفلًا بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن حفلات موسم جدة، في 13 أغسطس الماضي.

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice" كل من الفنان راغب علامة والفنانة أحلام والفنان محمد حماقي والفنانة سميرة سعيد.