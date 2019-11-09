بالصور| كارول سماحة تفتتح عروض "بالصدفة" في السينمات الأردنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورًا، من المؤتمر الذي أقامته مع الصحافة الأردنية، بمناسبة افتتاح فيلمها "بالصدفة"، في سينما "تاج"، بالعاصمة عمان.

وحرصت كارول على إلتقاط بعض الصور التذكارية مع جمهورها، وعلقت: "الفيلم في جميع دور السينما العربية ابتداءً من 14 نوفمبر".

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كانت كارول سماحة قد احتفلت بأول عرض خاص للفيلم، في 25 سبتمبر الماضي ببيروت، وحضر العرض عدد كبير من الفنانين، أبرزهم إلهام شاهين ومواطنتها الفنانة ماجدة الرومي، والكاتبة كلوديا مارشليان.

ويشارك كارول في بطولة الفيلم بديع أبوشقرا، باميلاك الكيك، منير معاصري، ومن تأليف كلوديا مارشليان، وسامي حمدان، وإخراج باسم كريستو.

"بالصدفة" يدور حول رجل أعمال ناجح تنقلب حياته رأسًا على عقب حين تسرق حقيبته من قبل مراهق، ويقرر اللحاق به حتى يصل لحي فقير، يكون سببا في انعطاف حاد لمسار حياته.