شاهد: بسبب هيثم أحمد زكي.. انهيار رضوى الشربيني على الهواء: مش مستعدة أقابل ربنا

بكت الإعلامية رضوى الشربيني، بسبب وفاة هيثم أحمد زكي، الذي توفى أول أمس، عن عمر يناهز 35 عاما.
وأضافت خلال تقديمها لبرنامجها “هى وبس”، والمذاع على فضائية “CBC سفرة”: “جاتلنا خضة، الولد يا حبيبي مات وعنده 35 عاما، موت فجأة، محدش فينا مستعد، وأنا أولكم، أنا أول واحدة فيكم مش مستعدة أقابل ربنا سبحانه وتعالى”.
وتابعت: “إحنا اتخضينا إننا نموت زى هيثم من الوحدة، وتكون النهاية زى نهايته ونموت لوحدنا”.
وكان هيثم أحمد زكي ، توفى فجر الخميس، عن عمر ناهز الـ35 عاما، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.
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