وائل الإبراشي يحضر عزاء هيثم أحمد زكي

حضر الإعلامي وائل الإبراشي عزاء النجم هيثم أحمد زكي، والمقام بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وكان جثمان هيثم تم تشييعه من مسجد مصطفى محمود بعد أداء صلاة الجنازة عليه ظهر الخميس، بحضور عدد كبير من

نجوم الفن، وذلك بعد أن توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم ذاته، بمسكنه في مدينة 6 أكتوبر، عن عمر ناهز الـ 35 عامًا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، فيلم "الكنز 2"، وهو من بطولة محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، سوسن بدر، عباس أبو الحسن، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.