أحمد صلاح حسني يشارك في عزاء الراحل هيثم أحمد زكي

حرص الفنان أحمد صلاح حسني، على حضور عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والمقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

يذكر أن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أكمل مسيرة والده النجم أحمد زكي، ووالدته النجمة هالة فؤاد، وذلك بعد دخوله في عالم الفن، فقد اكتشفه والده الإمبراطور أحمد زكي، عندما علم بحبه للتمثيل وموهبته فشجعه على الخوض في

هذا المجال؛ ما دفعه إلى الدراسة في المعهد العالي للسينما.

ويعُد أهم أعماله في عالم السينما والتلفزيون: "حليم"، "البلياتشو"، "كف القمر"، "نقطة دم"، "سكر مر"، "الكنز"، "الجماعة"، "دوران شبرا"، "الصفعة"، "إمبراطورية مين"، "السبع وصايا"، "أستاذ و رئيس قسم"، "كلبش 2" .

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أما بالنسبة لحياته الشخصية، فالنجم هيثم أحمد

زكي، كان خطيب السيدة إنجي سلامة، وهي إحدى مشاهير السوشيال ميديا، ومتخصصة في المعالجة بالطاقة.

وحصل الفنان هيثم أحمد زكي علي عدد من الجوائز، عن دوره في مسلسل "دوران شبرا".

وكانت آخر أعماله مسلسل "علامة استفهام"، وهو من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبدالرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرون.