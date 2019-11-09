هادي الجيار يتعرض لأزمة صحية

تعرض الفنان القدير هادى الجيار لوعكة صحية، وتم نقله على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج بها.

هادي الجيار في كواليس شديد الخطورة

ومن ناحية أخرى يشارك الفنان القدير هادي الجيار في بطولة مسلسل "شديد الخطورة"، وهو بطولة كل من ريم مصطفى، أحمد العضوي، رياض الخولي، حمزة العيلى، حسني شتا

والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.

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حيث يقدم هادى الجيار شخصية جديدة خلال أحداث المسلسل، الذى يخرجه حسام على فى أول سابقة من نوعها بالدراما التلفزيونية ذات الحلقات القصيرة أسوة بالمنصات العالمية، إذ أن المسلسل

ينتمى لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات، وهى نوع جديد على الدراما المصرية.

مسلسل "شديد الخطورة" يعد أول إنتاج مصرى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات من المقرر عرضه على منصة watch it، خلال شهر نوفمبر المقبل، وهى سابقة الأولى من نوعها فى عالم الدراما التلفزيونية، وبطولة أحمد العوضى، ريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، حسنى شتا، حمزة العيلى، وآخرون، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على.