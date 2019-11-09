سمية الألفي تنهار بالبكاء في عزاء هيثم أحمد زكي

أدت الفنانة القديرة سمية الألفي، واجب العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والمقام في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

ولم تتمالك سمية الألفي أعصابها حتي

انهارت في البكاء، لشدة تأثرها بوفاة الفنان هيثم أحمد زكي.

دفن الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الذي وافته المنية

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في الساعات الأولى من فجر اليوم، عن عمر ناهز 35 عامًا.

وكان النجم أحمد السقا نزل بالجثمان إلى القبر ومعه الفنان عمر متولي، حيث كان مشهد الجنازة مؤثرًا ولم يتخلف أحد عن أداء الواجب.