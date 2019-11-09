طارق علام يشارك في عزاء الراحل هيثم أحمد زكي

حرص الإعلامي طارق علام على المشاركة في عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والمقام حاليًا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، والذي وفاته المنية يوم الخميس الماضي، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.
يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكى، توفّىفجر الخميس، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد، وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى، بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية، وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.
وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر من يوم الخميس الماضي، وذلك وسط جمع غفير من نجوم الفن.
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