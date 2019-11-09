سوزان نجم الدين تشارك بعزاء هيثم أحمد زكي

أدىت الفنانة سوزان نجم الدين واجب العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والمقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر 35 عامًا.

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وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح

باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتم تشييع جثمان هيثم من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر من يوم الخميس الماضي، وذلك وسط عدد غفير من نجوم الفن.