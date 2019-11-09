فن ومشاهير

مصطفى بكري يشارك بعزاء هيثم أحمد زكي

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حرص الإعلامي مصطفى بكري، على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والمقام بمسجد الشرطة.

 

وكانت خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي حاولت التواصل معه هاتفيًا خلال اليومين الماضيين بعد

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تعرضه لأزمة صحية ولكنه لم يرد على اتصالاتها لتطلب من الأمن الذهاب إلى منزله.

 

وكان النجم أحمد السقا نزل بالجثمان إلى القبر ومعه الفنان

عمر متولي، حيث كان مشهد الجنازة مؤثرًا ولم يتخلف أحد عن أداء الواجب.

وتواصل نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي مع المحامي العام، الذي أمر بأن يتسلم هو جثة الفنان الراحل، منوهًا إلى أن الوفاة طبيعية حسبما أورد في تصريح الدفن.

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