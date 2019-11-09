ظهور مرتضى منصور في عزاء الفنان هيثم زكي

ظهر المستشار مرتضى منصور ورئيس نادي الزمالك في عزاء النجم الراحل هيثم أحمد زكي، والمقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

يشار إلى أن النجم هيثم أحمد زكي رحل في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي، عن عالمنا عن عمر ناهز الـ

35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

ودشن مجموعة من أصدقاء وزملاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكى حملة لتوصيل كهرباء ومياه للمنازل الفقيرة، صدقة جارية على روحه.