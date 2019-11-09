خالد سرحان يصل عزاء هيثم أحمد زكي

وصل الفنان خالد سرحان إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك لحضور عزاء الفنان الراحل هيثم زكي، والذي توفى في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح أمس الخميس، عن عمر 35 عامًا.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد

التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام"، والذي تم عرضه في رمضان الماضي من عام 2019، وهو يعد آخر أعماله الدرامية.