تراند اليوم : كندة علوش عن وفاة هيثم احمد زكي : جاء ليذكرنا أن الموت حق

تحدثت الفنانة السورية كندة علوش عن الصدمة التي فجرها موت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز الـ 35 عامًا، خلال الأيام الماضية.
نشرت علوش عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة Twitter، تدوينة وجهت خلالها رسالة لبث التسامح قائلة: “وقد كان لموته هذا الوقع الجلل، لأنه جاء كالصفعة على وجوهنا جميعًا، من يعرفه ومن لا يعرفه”.
تابعت كندة علوش: “جاء ليذكرنا بأن الموت حق قد يطرأ في أي حين لأي منا، فمن العبث أن نضيع عمرنا بالكره والحقد والحزن والهم، فلنسامح ونغفر ونحاول أن نستمتع بالحياة مهما كانت ظروفنا صعبة ولنعتني دومًا بمن نحب”.
كان هيثم أحمد زكي قد رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر الخميس 7 نوفمبر الجاري، عن عمر ناهز 35 عاما، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، بحسب التشخيص المبدئي، إلا أن نيابة أول وثان الشيخ زايد، أصدرت تقريرا عن الوفاة، الذي أشار إلى أن الوفاة طبيعية، وأن المتوفي عانى من متاعب صحية مساء الثلاثاء الخامس من نوفمبر، تتمثل في مغص وتقلصات أصابته نتيجة تناوله لعقاقير ومقويات العضلات، خاصة أن في هذا اليوم كان عائدًا من “الجيم”، ومرهق بسبب التمارين، وتعاطيه جرعة زائدة من العقاقير التي تسببت في إعيائه، ونقله أفراد أمن الكمباوند لأقرب صيدلية، وحقنه الصيدلي حقنتين مسكن آلام.
وبعد فحص كاميرات المراقبة في الكمباوند تبين أن هيثم زكي نزل من منزله برفقة أفراد الأمن ونقلوه إلى الصيدلية، ثم أعادوه مرة أخرى.
وكشف أفراد الأمن أن الراحل طلب منهم تركه ليرتاح، وفي اليوم التالي حاولوا الاطمئنان عليه ولكنه لم يجب، وزاد قلقهم مع حضور خطيبته وخالته، وأكدوا عدم الإجابة على الاتصالات، ليبلغوا الشرطة التي أخطرت النيابة لكسر باب الشقة، ليتم العثور على الجثمان بأرضية الحمام.
يذكر أن كندة علوش مبتعدة عن الحياة الفنية منذ عامين تقريبا بعد حملها وإنجابها لابنتها الوحيدة ”حياة”، وأكدت أن موعد عودتها للحياة الفنية لم تحدده بعد، ولكن في حال عرض عليها عمل مميز لن تتأخر.