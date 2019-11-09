تراند اليوم : كندة علوش عن وفاة هيثم احمد زكي : جاء ليذكرنا أن الموت حق

تحدثت الفنانة السورية كندة علوش عن الصدمة التي فجرها موت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز ‏الـ 35 عامًا، خلال الأيام الماضية.‏

نشرت علوش عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة Twitter، تدوينة وجهت خلالها رسالة لبث ‏التسامح قائلة: “وقد كان لموته هذا الوقع الجلل، لأنه جاء كالصفعة على وجوهنا جميعًا، من يعرفه ومن لا ‏يعرفه”.‏

تابعت كندة علوش: “جاء ليذكرنا بأن الموت حق قد يطرأ في أي حين لأي منا، فمن العبث أن نضيع عمرنا ‏بالكره والحقد والحزن والهم، فلنسامح ونغفر ونحاول أن نستمتع بالحياة مهما كانت ظروفنا صعبة ولنعتني ‏دومًا بمن نحب”.‏

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كان هيثم أحمد زكي قد رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر الخميس 7 نوفمبر الجاري، ‏عن ‏عمر ‏ناهز 35 عاما، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، بحسب التشخيص المبدئي، إلا أن نيابة ‏أول ‏وثان ‏الشيخ زايد، أصدرت تقريرا عن الوفاة، الذي أشار إلى أن الوفاة طبيعية، وأن المتوفي عانى ‏من ‏متاعب ‏صحية مساء الثلاثاء الخامس من نوفمبر، تتمثل في مغص وتقلصات أصابته نتيجة تناوله ‏لعقاقير ‏ومقويات ‏العضلات، خاصة أن في هذا اليوم كان عائدًا من “الجيم”، ومرهق بسبب التمارين، وتعاطيه ‏جرعة ‏زائدة من ‏العقاقير التي تسببت في إعيائه، ونقله أفراد أمن الكمباوند لأقرب صيدلية، وحقنه الصيدلي ‏حقنتين ‏مسكن آلام‎.

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وبعد فحص كاميرات المراقبة في الكمباوند تبين أن هيثم زكي نزل من منزله برفقة أفراد الأمن ‏ونقلوه ‏إلى ‏الصيدلية، ثم أعادوه مرة أخرى‎.

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وكشف أفراد الأمن أن الراحل طلب منهم تركه ليرتاح، وفي اليوم التالي حاولوا الاطمئنان عليه ‏ولكنه ‏لم ‏يجب، وزاد قلقهم مع حضور خطيبته وخالته، وأكدوا عدم الإجابة على الاتصالات، ليبلغوا ‏الشرطة ‏التي ‏أخطرت النيابة لكسر باب الشقة، ليتم العثور على الجثمان بأرضية الحمام‎.‎

يذكر أن كندة علوش مبتعدة عن الحياة الفنية منذ عامين تقريبا بعد حملها وإنجابها لابنتها الوحيدة ‏‏”حياة”، ‏وأكدت أن موعد عودتها للحياة الفنية لم تحدده بعد، ولكن في حال عرض عليها عمل مميز لن تتأخر‎.‎