تراند اليوم : الخالة والدة .. سلمي أبو ضيف تحتفل بوصول النونو الجديد -صور

احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف بسبوع ابنة شقيقتها “ناديا”.‏

نشرت سلمى أبو ضيف عبر حسابها الخاص على Instagram، مجموعة صور مع شقيقيها زياد ونور، خلال احتفالهم بسبوع ‏المولودة، وعلقت عليها قائلة: “إنها السعادة وأكثر فتاة جميلة رأتها عيني، الصغيرة ناديا، مرحبا بكي في العالم، ‏أخيرًا أصبحت خالة”. ‏

كما نشرت سلمى عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على Instagram مجموعة صور لوالدتها مع حفيدتها المولودة.

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يذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في بطولة مسلسل “طلعت روحي” مع إنجي وجدان، ‏نيقولا ‏معوض، ‏إنعام ‏سالوسة، ‏ميار ‏الغيطي، ‏إسلام إبراهيم، أحمد فريد، ومن تأليف شريف بدر الدين، ووائل ‏حمدي، ‏بجانب ورشة ‏كتابة مكونة ‏من: إنجي ‏قاسم، ومحمد ‏فوزي، ‏ومحمد هشام عبيه، وسمر طاهر، ونهال ‏سماحة، ‏وأماني أبو العينين، ‏وضحى إبراهيم، إخراج رامي ‏رزق الله.‏ ‏