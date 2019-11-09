تراند اليوم : الخالة والدة .. سلمي أبو ضيف تحتفل بوصول النونو الجديد -صور

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احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف بسبوع ابنة شقيقتها “ناديا”.
نشرت سلمى أبو ضيف عبر حسابها الخاص على Instagram، مجموعة صور مع شقيقيها زياد ونور، خلال احتفالهم بسبوع المولودة، وعلقت عليها قائلة: “إنها السعادة وأكثر فتاة جميلة رأتها عيني، الصغيرة ناديا، مرحبا بكي في العالم، أخيرًا أصبحت خالة”.
كما نشرت سلمى عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على Instagram مجموعة صور لوالدتها مع حفيدتها المولودة.
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يذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في بطولة مسلسل “طلعت روحي” مع إنجي وجدان، نيقولا معوض، إنعام سالوسة، ميار الغيطي، إسلام إبراهيم، أحمد فريد، ومن تأليف شريف بدر الدين، ووائل حمدي، بجانب ورشة كتابة مكونة من: إنجي قاسم، ومحمد فوزي، ومحمد هشام عبيه، وسمر طاهر، ونهال سماحة، وأماني أبو العينين، وضحى إبراهيم، إخراج رامي رزق الله.