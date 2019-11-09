تراند اليوم : ظهور صارخ لسوسن بدر علي غلاف مجلة-صورة

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة حديثه لها من أخر جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت سوسن بدر في الصورة التي كانت ضمن جلسة تصوير لصالح مجلة “هاربر بازار” بمكياج صارخ يطغى عليه اللونين الأسود والبني.

سوسن بدر تصور حالياً مشاهدها مع أسر ياسين ومنة شلبي بمسلسل “في كل يوم أسبوع يوم جمعة”.

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كما كانت قد أعلنت مؤخرا تصوير أول مشاهدها في مسلسل “بخط الإيد” من بطولة يسرا اللوزي، أحمد رزق، إيمان العاصي، تأليف هالة الزغندي، إخراج ‏شيرين عادل، ومن المقرر أن يكون عدد حلقاته 45 حلقة.‏

كما شاركت في السباق الرمضاني من خلال مسلسل “زي الشمس”، بطولة الفنانة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، أحمد السعدني، أحمد داود، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كاملة أبو ذكري وسامح عبدالعزيز

يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر كان مسلسل “أبو العروسة 2” من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، ‏بطولة سيد رجب ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وولاء الشريف وميدو عادل ومحمود ‏حجازي وكارولين عزمي‎.‎‏ ‏