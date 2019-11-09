أحلام تشغل الجمهور مجددًا بأناقتها.. شاهدوا أحدث صورها

متابعة بتجـــــــــــرد: تُبهر النجمة الإماراتية أحلام الجمهور أسبوعيًا بإطلالاتها في حلقات الموسم الخامس من برنامج إكتشاف المواهب “ذا فويس” عبر شاشة “ام بي سي”.

وتألقت أحلام بإطلالة أكثر من رائعة في الحلقة الثالثة من مرحلة “المواجهة” بثوب من اللون الأسود، وقصّت شعرها، في تسريحة مموجة وتركته منسدلًا على كتفيها، فبدت بغاية الجمال والأناقة.

وشاركت أحلام الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بصور لها من مسرح البرنامج، فحصدت آلاف “الإعجابات” والتعليقات التي أثنى من خلالها محبوها على رقيها.

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ومن المعروف أن الموسم الجديد من برنامج “ذا فويس” يشارك في لجنة تحكيمه إلى جانب أحلام كل من سميرة سعيد، راغب علامة ومحمد حماقي.

على صعيد آخر، تنشغل أحلام بالعمل على ألبومها الجديد منذ أشهر عدّة. وينتظر جمهورها الألبوم بفارغ الصبر للإستماع إلى الأغاني التي اختارتها لهم.