هجوم عنيف على جان يامان.. وهذا هو السبب!

متابعة بتجـــــــــرد: يتعرّض النجم التركي جان يامان لهجوم عنيف عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ ساعات، وتحديدًا بعد انتشار أخبار تؤكد أنه أصبح الوجه الإعلاني لإحدى شركات العطور الإسرائيلية. وكان يامان قد كشف​ في وقت سابق عن أنه يتلقى العديد من الطلبات للذهاب إلى “إسرائيل”، إلا أنه متردد في ذلك. الجدير ذكره أن جان يامان اشتهر بمسلسل “الطائر المبكر”، وشاركته البطولة فيه النجمة التركية ديميت أوزديمير.

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