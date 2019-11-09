كينان إميرزالي أوغلو: المحقق كمال

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد كينان إميرزالي أوغلو للعودة إلى الدراما التركية، بمسلسل جديد من بطولته.
ويغلب على المسلسل الطابع البوليسي فكنان يلعب فيه دور محقق طموح يدعى كمال سيحاول بمساعدة شريكه أن يكشف لغزاً تم اخفاؤه لقرون مع كل الأدلة لحل اكثر من جريمة قتل.
وبحسب وسائل إعلامة تركية فإن أحداث المسلسل ستحمل العديد من المواقف الرومانسية.
تجدر الإشارة إلى أنه يشارك في المسلسل مجموعة من الممثلين الأتراك، ومن المتوقع أن يعرض العمل عبر المنصة الرقمية التركية blutv .
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