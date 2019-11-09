السقا وهنيدي وحلمي في عزاء هيثم أحمد زكي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر على تقديم واجب العزاء في رفيق دربهم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي شيعت جنازته الخميس، ودفن بمقابر أسرته بمدينة 6 أكتوبر.
أقيم العزاء في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أول الحاضرين ووقف لاستقبال المعزين، وبعد ذلك حضر رامي عز الدين بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل بصحبة أسرة الفنان نور الشريف.
وشارك في العزاء عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد السقا وأحمد حلمي ومحمد هنيدي ومحمد إمام ودرة وباسم سمرة ومحمد محمود عبدالعزيز وهشام سليم وهنا شيحة وشهيرة، وأحمد صلاح حسني ومحمد لطفي، وإنجي سلامة خطيبة الفنان الراحل والتي انهارت مع بداية حضور المعزين.
وتوفي هيثم أحمد زكي فجر الخميس الماضي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر ناهز الـ35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.
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