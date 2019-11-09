شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بكاء سمية الألفى فى عزاء هيثم احمد زكي.. وأشرف زكى يساندها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من البكاء على الفنانة سمية الألفى فور وصولها عزاء الفنان الراحل هيثم احمد زكي، وساندها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حتى وصلت لقاعة السيدات بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر عدد من الفنانين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل هيثم احمد زكي، منهم تامر حسنى، محمد رمضان، صلاح عبد الله، خالد سليم، أحمد آدم، أحمد السعدنى، أحمد حلاوة، أحمد فلوكس، محمود البزاوى، سامح الصريطى، إدوارد، محمد أبو داوود، السيناريست تامر حبيب، عمر عبد العزيز رئيس النقابات الفنية، المخرج محمد عبد العزيز، خالد زكى، مصطفى خاطر، أحمد حاتم.

بكاء سمية الألفى

وحضر عدد من الفنانات لتقديم العزاء منهن: دنيا سمير غانم، زينة، سمية الخشاب، شيرى عادل، إيمان العاصى، أروى جودة، روجينا، ماجدة زكى، سهير رمزى، صابرين، عبير صبرى، دينا فؤاد، سوزان نجم الدين، فردوس عبد الحميد، دينا الشربيتي.

وحضر عدد من نجوم الإعلام منهم، طارق علام، وائل الإبراشى، مصطفى بكرى، ومرتضى منصوو رئيس نادى الزمالك.

ووصل مساء اليوم رامى عز الدين بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم احمد زكي بصحبة الفنانة نورا ومى نور الشريف لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتلقى عزاء الفنان الراحل.

بكاء سمية الألفى خلال عزاء هيثم احمد زكي

وانهارت إنجى سلامة، خطيبة الفنان الراحل هيثم احمد زكي، فور وصولها إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتلقى عزائه وحاولت صديقاتها تهدئتها، فيما تواجد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون لاستقبال المعزين.

سمية الألفى عزاء هيثم احمد زكي

وشيع جثمان الفنان هيثم احمد زكي بعد ظهر يوم الخميس الماضى من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمدافن الأسرة فى مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على وداعه.

وتوفى الفنان هيثم أحمد زكي فى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما إثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية داخل منزله بالشيخ زايد.



اشرف زكى



اشرف زكي مع رامي اخو هيثم احمد زكي



الفنانة نورا مع اشرف ذكي وايهاب فهمي



انجي سلامة خطيبة هيثم تستقبل المعزين



انجي سلامة خطيبة هيثم



ايهاب فهمي



بكاء انجي سلامة خطيبة هيثم احمد زكي



خالد سرحان



خطيبة هيثم احمد زكي (1)



خطيبة هيثم احمد زكي اول الموجودين فى العزاء



خطيبة هيثم احمد زكي تنهار من البكاء



رامى أخو هيثم احمد زكي (7)



رامى أخو هيثم احمد زكي علي وجهه علامات التأثر (8)



رامى أخو هيثم احمد زكي يصل العزاء (2)



رامي اخو هيثم احمد زكي مع مي نور الشريف



رامي اخو هيثم فى استقبال المعزين



رامي بعد وصوله عزاء اخيه



رامي عز الدين اثناء دخوله عزاء اخوه



رامي عز الدين فى مصافحة عزاء اخيه



عمر مصطفى متولي



عمر مصطفي متولي مع اشرف ذكي



ناهد السباعي اثناء دخولها العزاء



ناهد السباعي علي وجهها ملامح التأثر برحيل صديقها هيثم



ناهد السباعي



نورا اثناء حديثها إلى اشرف زكي



هنا شيحة



احمد السقا



احمد حلمي فى عزاء هيثم زكي



احمد حلمي مع اشرف زكي



احمد حلمي يصافح اشرف زكي



احمد صلاح حسني اثناء دخوله عزاء هيثم



احمد صلاح حسني



الحزن يكسو وجه ناهد السباعي



السقا حرص علي تقديم واجب العزاء



الفنانين يتوافدوا علي العزاء



ايهاب فهمي



باسم سمرة



حلمي واشرف زكي

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درة اثناء دخولها عزاء هيثم زكي



درة تصل العزاء



درة قبل دخولها العزاء



درة



شهيرة تصل العزاء



علامات الحزن علي وجه درة



عمر مصطفى متولي



عمر مصطفي متولي من أوائل الموجودين فى العزاء



لميس الحديدي فى عزاء هيثم زكي



لميس الحديدي



محمد امام أثناء دخوله العزاء



محمد امام قبل دخوله عزاء هيثم زكي



محمد امام



محمد رجب



محمد عبد الرحمن



محمد محمود عبد العزيز



محمد هنيدي اثناء دخوله العزاء



محمد هنيدي حرص علي تقديم واجب العزاء



محمد هنيدي



ناهد السباعي أثناء دخولها العزاء



ناهد السباعي



وصول شهيرة



ياسمين رئيس



احمد السعدني



احمد حلاوة مع هنيدي



ادوارد



اروي جودة تصل العزاء



اروي جودة فى عزاء هيثم



اروي جودة مع اشرف زكي



الإبراشى مع ايهاب فهمي



الكاتب الصحفي عصام شلتوت



المشاهير يتوافدوا علي عزاء هيثم احمد زكي



المشاهير يتوافدوا علي عزاء هيثم زكي



جانب من الحضور



دينا الشربيني



دينا فؤاد تصل العزاء



دينا



روجينا



سامح الصريطي



سمية الخشاب في عزاء هيثم زكي



سمية الخشاب تصل العزاء



سمية الخشاب



سهير رمزي وماجدة زكي



صابرين تصل عزاء هيثم احمد زكي



طارق علام يصل العزاء



طارق علام



فردوس عبد الحميد



محمد رمضان يصل العزاء



محمد رمضان



مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك



مرتضى منصور مع اشرف زكي



مرتضي منصور في عزاء هيثم احمد زكي



هنيدي ومحمد لطفي وايهاب فهمي