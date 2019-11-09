شكرا لقرائتكم خبر عن هادى الجيار يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الفنان هادى الجيار اليوم، السبت، لوعكة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

وقال دكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون فى تصريح خاص لليوم السابع، إن الفنان هادى الجيار أصيب بالتهاب رئوى، ويتواجد حاليا بأحد مستشفيات أكتوبر لتلقى العلاج، ولكن حالته الصحية جيدة.

وانضم الفنان القدير هادى الجيار مؤخرا لأبطال مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة النجم الصاعد أحمد العوضى وريم مصطفى، ومن إخراج حسام على، حيث يقدم هادى الجيار شخصية جديدة خلال أحداث المسلسل، الذى يخرجه حسام على فى أول سابقة من نوعها بالدراما التليفزيونية ذات الحلقات القصيرة أسوة بالمنصات العالمية، إذ إن المسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات، وهى نوع جديد على الدراما المصرية.

مسلسل "شديد الخطورة" يعد أول إنتاج مصرى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات من المقرر عرضه على منصة watch it، خلال شهر نوفمبر المقبل، وهى سابقة الأولى من نوعها فى عالم الدراما التليفزيونية، وبطولة أحمد العوضى، ريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، حسنى شتا، ححمزة العيلى، وأخرون، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على.