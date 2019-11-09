شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ومحمد رمضان ودنيا سمير غانم يقدمون واجب العزاء فى هيثم احمد زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر منذ قليل عدد من الفنانين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل هيثم احمد زكي، منهم تامر حسنى، محمد رمضان، صلاح عبد الله، خالد سليم، أحمد آدم، أحمد السعدنى، أحمد حلاوة، أحمد فلوكس، محمود البزاوى، سامح الصريطى، إدوارد، محمد أبو داوود، السيناريست تامر حبيب، عمر عبد العزيز رئيس النقابات الفنية، المخرج محمد عبد العزيز، خالد زكى، مصطفى خاطر، أحمد حاتم.

وحضر عدد من الفنانات لتقديم العزاء منهن: دنيا سمير غانم، زينة، سمية الخشاب، شيرى عادل، إيمان العاصى، أروى جودة، روجينا، ماجدة زكى، سهير رمزى، صابرين، عبير صبرى، دينا فؤاد، سوزان نجم الدين، فردوس عبد الحميد، دينا الشربيتي.

وحضر عدد من نجوم الإعلام منهم، طارق علام، وائل الإبراشى، مصطفى بكرى، ومرتضى منصوو رئيس نادى الزمالك.

ووصل مساء اليوم رامى عز الدين بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم احمد زكي بصحبة الفنانة نورا ومى نور الشريف لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتلقى عزاء الفنان الراحل.

وانهارت إنجى سلامة، خطيبة الفنان الراحل هيثم احمد زكي، فور وصولها إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتلقى عزائه وحاولت صديقاتها تهدئتها، فيما تواجد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون لاستقبال المعزين.

وشيع جثمان الفنان هيثم احمد زكي بعد ظهر يوم الخميس الماضى من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمدافن الأسرة فى مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على وداعه.

وتوفى الفنان هيثم أحمد زكي فى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما إثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية داخل منزله بالشيخ زايد.





































































































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