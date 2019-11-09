شاهدوا.. فنان يتعرض للدغة أفعى خلال تصويره فيديو كليب

كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 08:55 مساءً - يوم الجمعة الماضي، تعرض مغني الراب العالمي Lil Pump او ليل بامب، البالغ من العمر 19 عامًا ، للدغة أفعى خلال تصويره فيديو كليبه الجديد الذي من المتوقع طرحه قريبا.
ونشر ليل بامب فيديو ظهر في وهو يمسك افعى خلال جلوسه على درج أبيض قبل ان تقوم بعضه وتعرض حياته للخطر. بعد ما حصل معه تم اصطحابه لتلقي العلاج خصوصا بعد ان راح الدم يتدفق من يده ويقول الفنان في هذا الاطار انه لن يكرر تجربة اللعب مع الافاعي والثعابين وذلك لان الموضوع خطير جدا.
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