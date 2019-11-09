هيثم أحمد زكي زار سعد لمجرد في باريس.. ما الذي دار بينهما!

كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 08:55 مساءً - حرص الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ كغيره من الفنانين المصريين والعرب على نعي الممثل المصري ​هيثم أحمد زكي​، ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لزكي وأرفقها بتعليق تحدث فيه عن لقائهما خلال زيارة الأخير له في منزله في باريس حيث كان يقيم.



وكتب:”تعرفت على هذا الإنسان الطيب الخلوق الفنان في مدة وجيزة ،شرفني في بيتي في باريس ، أخبرني عن أعماله المستقبلية و تكلمنا كثيرا عن أبيه الأستاذ الكبير أحمد زكي و وصف لي مدى فخره و اعتزازه بأبيه رحمه الله ثم تبادلنا أفكارا كثيرة و غنينا سوية و بكل تواضع أدى لي شخصيات متعددة ببراعته في التمثيل ، باختصار شعرت كأني أعرف هيثم من مدة طويلة و بالتأكيد كنت أريد لقياه مرات أخرى لكن قدر الله ما شاء و هو الآن عند المولى سبحانه و تعالى”.وأضاف:”أتقدم بأحر التعازي لأهل هيثم و للشعب المصري ، رحم الله هذه الروح الطيبة ، إنا لله و إنا إليه راجعون”.