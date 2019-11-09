كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 08:55 مساءً - تحدث الموسيقار يحيى الموجي المسيرة التي شكلها مع الفنان المصري عمرو دياب منذ انطلاقته وتأثير دراسته للموسيقى الغربية على ما قدمه مع دياب من أغنيات.
وكشف يحيى الموجي عن علاقة الصداقة التي تجمعه بعمرو دياب قبل شهرته في لقائه ضمن برنامج “المساء مع قصواء” الذي يعرض عبر قناة TeN. وذكر أثناء تحدثه عن صداقتهما عن موقف كوميدي جمعه بعمرو دياب على المسرح في إحدى الحفلات إذ فوجيء بحشرة كبيرة تقف على ظهر عمرو دياب وخشي الموجي أن يتوتر دياب فور رؤيته الحشرة فبادر بضربه على ظهره فما كان من عمرو دياب إلا أن تعجب من الأمر لكنه تابع الغناء وبعد الحفل علم دياب ما حصل وتوضحت له الأمور ودخل في موجة من الضحك.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. عمرو دياب يتعرض للضرب على المسرح امام جمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.