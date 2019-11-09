شاهدوا.. عمرو دياب يتعرض للضرب على المسرح امام جمهوره

كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 08:55 مساءً - تحدث الموسيقار يحيى الموجي المسيرة التي شكلها مع الفنان المصري ​عمرو دياب​ منذ انطلاقته وتأثير دراسته للموسيقى الغربية على ما قدمه مع دياب من أغنيات.

وكشف يحيى الموجي عن علاقة الصداقة التي تجمعه بعمرو دياب قبل شهرته في لقائه ضمن برنامج “المساء مع قصواء” الذي يعرض عبر قناة TeN. وذكر أثناء تحدثه عن صداقتهما عن موقف كوميدي جمعه بعمرو دياب على المسرح في إحدى الحفلات إذ فوجيء بحشرة كبيرة تقف على ظهر عمرو دياب وخشي الموجي أن يتوتر دياب فور رؤيته الحشرة فبادر بضربه على ظهره فما كان من عمرو دياب إلا أن تعجب من الأمر لكنه تابع الغناء وبعد الحفل علم دياب ما حصل وتوضحت له الأمور ودخل في موجة من الضحك.