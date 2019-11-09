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لحظة وصول النجم تامر حسني لعزاء الفنان الشاب هيثم أحمد زكي

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السبت 9 نوفمبر 2019

الفنان المصري تامر حسنى

حرص النجم تامر حسني، مساء اليوم السبت، على حضور عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وذلك بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

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حضر عدد كبير من نجوم الفن في مقدمتهم الفنان أحمد السقا واشرف زكي واحمد صلاح حسني واحمد السعدني وايهاب فهمي وشهيرة وماجدة زكي.

 

يذكر ان الفنان هيثم أحمد زكي، رحل عن عالمنا صباح يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما، أثر هبوط في الدورة الدموية، وقد شيعت جنازته ظهر الخميس من مسجد مصطفى محمود، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

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